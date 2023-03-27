Голова МАГАТЕ вирушив на тимчасово окуповану РФ Запорізьку атомну електростанцію

26 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що разом з експедицією вирушив на ротацію на тимчасово окуповану Росією Запорізьку АЕС

Про це інформує у твіттері Рафаель Гроссі.

«У дорозі на Запорізьку АЕС, щоб на власні очі оцінити ситуацію з ядерної безпеки та безпеки на об’єкті», — пише гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі наголосив, що продовжує свої зусилля для захисту Запорізької атомної електростанції під час «безперервного військового конфлікту».

«Очолюватиму нашу наступну регулярну ротацію експертів МАГАТЕ на об’єкті», — додав Гроссі.