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Голова МАГАТЕ вирушив на тимчасово окуповану РФ Запорізьку атомну електростанцію

26 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що разом з експедицією вирушив на ротацію на тимчасово окуповану Росією Запорізьку АЕС
Про це інформує у твіттері Рафаель Гроссі.

«У дорозі на Запорізьку АЕС, щоб на власні очі оцінити ситуацію з ядерної безпеки та безпеки на об’єкті», — пише гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі наголосив, що продовжує свої зусилля для захисту Запорізької атомної електростанції під час «безперервного військового конфлікту».

«Очолюватиму нашу наступну регулярну ротацію експертів МАГАТЕ на об’єкті», — додав Гроссі.

27 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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