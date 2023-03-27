Є небезпека в тому, що Захід дає гроші на відбудову України одній людині, — історик Тімоті Снайдер

Про це в інтерв’ю Еспресо заявив історик Тімоті Снайдер.

«Щодо того, про що ми повинні турбуватися в майбутньому, так це те, як відбудувати Україну, і небезпека для вас полягає в тому, що ми даємо занадто багато грошей одній людині. Ми не повинні цього робити. Ми, Америка, Захід і так далі, повинні знайти всі ці сотні неурядових організацій і допомагати їм. Ми маємо співпрацювати з усіма областями, з усіма містами і містечками допомагаючи їм», — зазначив він.

За словами Снайдера, тут справа не в Україні, а в тому, що як показує історія, це варто робити не централізовано.

«Ми не хочемо, щоб Україна опинилася в ситуації, коли центральна влада раптом отримає всі ці кошти. Справа не в особистостях, а в структурі. Якщо нам вдасться це зробити, я уже бачу і уявляю Україну, яка буде кращою, ніж Україна 2021 року, з кращим громадським транспортом, кращими міськими площами, кращим Харковом, хоча мені дуже подобається Харків, з сучасними містами та чудовими дорогами. Всього цього можна досягти, якщо правильно провести реконструкцію», — підсумував історик.