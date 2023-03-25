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Масовані ракетні атаки РФ відходять у минуле, — ОК «Південь»

керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк ствердила, що окупанти зараз у стані пошуку: масовані ракетні атаки РФ відходять у минуле, хоч і не можна повністю виключати їхню можливість

Про це Наталія Гуменюк заявила в етері телемарафону.

«Тактика ворога зараз знаходиться у пошуковому стані. Вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати, тому що масовані ракетні атаки вже відходять у минуле, у них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу 50-70-80 ракет, – це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті його неможливо», – зазначила речниця.

Одночасно вона відзначила, що РФ почне застосовувати проти України точкові атаки ракетами або БПЛА «Шахед». Зокрема Наталія Гуменюк пояснила, що, імовірно «для Росії в пріоритеті й надалі залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури, оскільки вони мають велике значення для розвитку економіки й побутових зручностей в тому числі».

25 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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