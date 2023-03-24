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Україна передала Росії важкопоранених полонених

24 березня українська сторона передала російських важкопоранених полонених на Батьківщину, захоплених за час широкомасштабного вторгнення, водночас РФ утримує наших воїнів

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україна здійснила гуманітарну передала РФ усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.

«Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні», — пише пресслужба.

Повідомляється, що мова йде не про обмін військовополоненими, а про репатріацію — повернення важкопоранених росіян без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

Водночас Росія, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українців, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей, жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

«Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали б бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі», — наголошують в Координаційному штабі.

Україна закликає світ посилювати тиск на державу-спонсорку тероризму, аби змусити РФ дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних українців.

24 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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