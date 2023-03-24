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США запретили российским дипломатам покидать зону вокруг штаб-квартиры ООН

Сотрудникам постпредства РФ и российским служащим секретариата ООН с декабря 2022 года запретили выезд за 25-мильную зону вокруг штаб-квартиры ООН без разрешения США, сообщил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.

«Фактически это уже не разрешительный, а запретительный порядок. В целом ограничения на передвижение применяются США к представительствам не всех, а лишь некоторых государств. Налицо вопиющая дискриминация», — сказал Леонидченко (цитата по ТАСС).

По его словам, изначально порядок выезда за установленную зону был уведомительным, но США ужесточили его для российских дипломатов

24 марта, 2023 | Category: Новости, Россия, США

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