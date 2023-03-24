США підтримуватимуть Україну для гарантії стратегічної поразки Путіна – Блінкен

«Бюджет США продовжить нашу безпекову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України, щоб гарантувати, що війна президента Путіна завершиться стратегічною поразкою».

«Я думаю, що в Україні є території, за які українці будуть боротися. Проте є території, які вони вирішать повернути іншими способами».

«Чого ми не хочемо… щоб це врегулювалося в такий спосіб, який просто дозволить росіянам перезавантажитися, переозброїтися і потім знову атакувати».

Блінкен у четвер запропонував роль дипломатії у визначенні майбутніх кордонів України, в той же час підтвердивши, що будь-які мирні рішення мають бути прийняті Києвом.

Держсекретар США неодноразово заявляв, що війну потрібно закінчити дипломатичним шляхом, але відкинув найближчі перспективи переговорів, оскільки вважає, що Росія не налаштована на це, і зосередився на допомозі українським військовим у відбитті атак росіян.