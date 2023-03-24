США нанесли воздушные удары на востоке Сирии

США нанесли воздушные удары в Восточной Сирии по целям, связанным с Ираном, в ответ на гибель американского подрядчика, сообщил Пентагон.

Ранее в пятницу американский подрядчик погиб, а пять американских военнослужащих и еще один американский подрядчик были ранены, после того как беспилотник-камикадзе нанес удар по объекту технического обслуживания на базе коалиции в районе города Эль-Хасака на северо-востоке Сирии примерно в 13:38 по местному времени.

Пентагон заявил, что, по оценкам разведывательного сообщества, беспилотник был иранского происхождения.

«По указанию президента Байдена, я уполномочил силы Центрального командования США нанести высокоточные удары на востоке Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражи исламской революции (КСИР), – заявил министр обороны США Ллойд Остин. – Воздушные удары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку и серию недавних атак против сил Коалиции в Сирии, которые были осуществлены группировками, связанными с КСИР».

Эти высокоточные удары направлены на защиту американского персонала, отметили в Пентагоне.

«Соединенные Штаты предприняли соразмерные и продуманные действия, направленные на ограничение риска эскалации и минимизацию потерь», – говорится в заявлении.

«Как четко давал понять президент Байден, мы примем все необходимые меры для защиты наших людей, и мы всегда будем отвечать, выбирая время и место по своему усмотрению, – заявил Остин. – Ни одна группировка не будет наносить удары по нашим войскам безнаказанно».

«Наши помыслы с семьей и коллегами убитого подрядчика и с теми, кто был ранен в результате сегодняшней атаки», – заявил министр.

Двум раненым военнослужащим была оказана медицинская помощь на месте, еще трое военнослужащих и второй подрядчик были эвакуированы в медицинские учреждения коалиции в Ираке, сообщил Пентагон.