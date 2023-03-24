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Російські терористи атакували Кривий Ріг шістьма «шахедами», є влучання

У ніч з 23 на 24 березня російський агресор запустив по Кривому Рогу дрони-камікадзе. У результаті чого зафіксовано влучання 5 дронів, один збили ЗСУ
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один Shahed військові з повітряного командування «Схід» збили. Є і влучання 5 БПЛА», — зазначив він.

Загиблих та постраждалих немає. Проте наслідки атаки з’ясовуються.

Раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул писав: «Кривий Ріг. Ворожа атака дронами «Шахед». Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі!»

Повітряну тривогу у Кривому Розі оголосили о 02:54, відбій прийшовся на 04:30.

24 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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