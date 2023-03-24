Прогноз погоди на вихідні 25–26 березня: тепло, як у квітні та з грозами, як у травні

Останнього березневого вікенду на українців чекають по-квітневому теплі дні та ночі. Щоправда, погода у вихідні, за даними Sinoptik.ua, у багатьох областях буде дощовою. Місцями взагалі можливі грози.

Погода в суботу 25 березня

На заході країни, в Житомирській та Київській областях субота буде похмурою. Обов’язково беріть із собою парасольку, виходячи з дому, — очікуються помірні дощі з першими весняними грозами. Невеликий дощ також можливий у Чернігівській та Сумській областях. На решті території країни обійдеться без опадів, небо буде хмарним із проясненнями.

На Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях стовпчики термометрів піднімуться до +12…+14 °С. У решті областей повітря прогріється до +15…+17 °С.

Уночі на заході, в центрі та на півночі країни очікується близько +7…+9 °С, на сході та півдні — +4…+6 °С.

Погода в неділю 26 березня

Тиждень завершиться дощовою погодою по всій Україні. У східних та західних областях пройдуть невеликі дощі, на півночі, у центрі та на півдні можливі грози. Температура повітря вдень у північних, західних та центральних областях становитиме +10…+12 °С, на півдні та сході — +13…+16 °С.

Уночі у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть +4…+6 °С, на Донеччині, Луганщині, Кіровоградщині та Миколаївщині — +7…+10 °С.

Погода в понеділок 27 березня

Новий тиждень також розпочнеться з дощів. Невеликі опади очікуються на заході України, в Київській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях. На решті території пройдуть помірні дощі з грозами.

Погода на початку тижня буде теплою. На Луганщині, Донеччині, Закарпатті, Херсонщині повітря прогріється до +14…+16 °С, на решті території термометри покажуть +10…+12 °С.

Геомагнітні бурі

26 березня синоптики прогнозують незначну магнітну бурю. Радимо цього дня замінити каву ромашковим або м’ятним чаєм, вибратися на природу подалі від міської метушні, а також обмежити фізичну активність. Пішої прогулянки буде цілком достатньо, тренування та активний шопінг краще перенести.

Народні прикмети та вірування

Якщо 25 березня, на Феофана, вранці стелився туман, наші пращури чекали на багатий урожай льону та інших олійних культур. Теплий та сонячний день обіцяв дощове грозове літо.

Слов’яни вважали, що ранкова гроза та північний вітер 26 березня — до прохолодних, але сонячних квітня та травня, а гроза в обідню пору та південний вітер віщували тепло в ці місяці.