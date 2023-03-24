Польща хоче збільшити фонд, з якого ЄС фінансує зброю для України

Польща продовжить наполягати на збільшенні Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї в Україну, попри спротив кількох країн ЄС.

Про це, як пише «Європейська правда«, повідомляє RMF24.

Щоб збільшити бюджет Європейського фонду миру, Польщі доведеться переконати кілька країн: Францію, Німеччину, Італію та Грецію, які не підтримують цю ідею. Найбільші країни, зокрема, стверджують, що саме вони роблять найбільший внесок до бюджету фонду, понад 60 відсотків, і це, як вони підкреслюють, є для них тягарем.

Тому Франція, Німеччина та Італія хотіли б спочатку встановити принцип витрачання цих грошей, етапи виплат, а також те, яка частина буде виділена Україні, а яка — на спільні місії, наприклад, в Африці.

Найближчим часом це питання обговорюватимуть посли ЄС, потім — глави МЗС, і нарешті воно буде винесене на саміт лідерів ЄС, ймовірно, лише в червні.

Вчора прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що ще 200 мільйонів євро надійдуть до Польщі в рамках Європейського фонду миру, які будуть спрямовані на оборонну політику. «Я також проводив кампанію за це, і мій голос був дуже гучним, що цей фонд повинен бути більшим, щоб це не було 3,5 мільярда євро, а щоб значно більше», — зазначив Моравецький.

Європейський фонд миру — це інструмент, який допомагає ЄС запобігати конфліктам, будувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку.