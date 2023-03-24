Пентагон попередив про можливість конфронтації США з Китаєм

Про це пише Assosiared Рress.

У Пентагоні попередили, що США мають бути готові до відкритого конфлікту з Китаєм.

«Це бюджет, який ґрунтується на стратегії й на основі серйозності нашої стратегічної конкуренції з Китайською Народною Республікою», — пояснив міністр оборони Ллойд Остін.

Він також зазначив, що у новому бюджеті планується виділити понад 9 мільярдів доларів на нарощування військового потенціалу в Тихому океані та захист союзників. Зазначається, що це на 40% більше, ніж минулого року,

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що дії Китаю «спрямовують його на шлях конфронтації та потенційного конфлікту з його сусідами та, можливо, зі Сполученими Штатами».

Він наголосив, що цей бюджет має стримати війну та підготувати країну на випадок збройного конфлікту.

Міллі додав, що США ще не бачили, щоб Китай постачав зброю Росії, але якщо це станеться, «це продовжить конфлікт і, безумовно, потенційно розширить конфлікт не лише в регіоні, але й у всьому світі».

«Ми повинні переконатися, що завжди залишаємося № 1, аби мати можливість стримувати Китай», — сказав генерал.