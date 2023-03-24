Ми не хочемо, щоб Росія відпочила, перегрупувалась і знову атакувала Україну, – Блінкен

США прагнуть до тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до суверенітету та інших принципів міжнародного права, але зараз від Росії ознак про готовність до змістовної дипломатії немає.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час свідчень перед Комітетом із закордонних справ Палати представників Конгресу США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

«Ми не прагнули цієї війни, ми робили все, щоб запобігти їй, я брав участь в активних дипломатичних зусиллях з нашими російськими колегами, – сказав Блінкен. – На жаль, стало очевидно, й президент Путін сказав про це прямо, що йшлось не про безпекові загрози від НАТО чи України, завжди йшлось про переконання Путіна, що Україна – не незалежна держава, що її треба стерти з карти і включити у Російську імперію».

«Незалежність, суверенітет України чітко визнані, вони нікуди не зникнуть, українці нікуди не зникнуть. Але, звісно, те, як це вирішиться, це важливо. На моє переконання і на переконання адміністрації, ми відчайдушно хочемо миру, хоча українці хочуть його більше, ніж будь-хто. Зрештою, саме вони страждають від цієї агресії щодня, вони хочуть тривалого і стійкого миру, що відображає базові принципи міжнародної системи й Статуту ООН», – наголосив держсекретар.

Очільник Держдепартаменту США підкреслив: «Ми не хочемо, щоб Росія просто перепочила, перегрупувалась і знову атакувала – пів року, рік чи два-три роки по тому». Блінкен додав, що не бачить наразі жодних «ознак того, що Росія готова до змістовної дипломатії» для закінчення війни.