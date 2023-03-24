Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу, “здійсненим тоталітарним урядом у Москві”.

Про це у Twitter повідомила глава МЗС Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

За її словами, Голодомор 1932-1933 років визнано “геноцидом, здійсненим тоталітарним урядом у Москві проти народу України”.

Як пише mbl.is, резолюцію підтримали одностайно всі 48 депутатів, які були присутні на засіданні, і це були депутати від усіх партій, представлених в парламенті.

Схваливши сьогодні пропозицію в парламенті, Ісландія приєднується до групи країн, які відгукнулися на заклик України та оголосили Голодомор геноцидом українців. Інші країни, які зробили те саме, включають Сполучені Штати, Німеччину, Ірландію та Канаду, – зазначає видання.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Ісландії за таке рішення.

“Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал: такі злочини не залишаються безкарними. І не мають строку давності”, – зазначив він.