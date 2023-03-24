Генерал-полковник Сырский заявил о скором начале украинского контрнаступления

По словам главнокомандующего сухопутных войск Украины, наступление российских войск теряет темп
Украинские войска, находящиеся в обороне уже четыре месяца, очень скоро начнут контрнаступление, поскольку российские войска так и не взяли Бахмут и их масштабное наступление теряет темп.
Об этом заявил в четверг командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.
Высказывания Сырского стали убедительным свидетельством того, что Киев, выдержав натиск российских войск в течение жестокой зимы, близок к смене тактики.
Российские наемники ЧВК «Вагнер», пытающиеся захватить Бахмут в ходе самого длительного и кровопролитного сражения за все время войны, «теряют значительные силы и выдыхаются», заявил Сырский «Телеграме».
«… Скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», – сказал он, перечислив контрнаступления украинских войск в прошлом году, в ходе которых были отвоеваны значительные территории.
Киев уже давно заявлял, что планирует крупное контрнаступление в этом году с использованием новых западных вооружений. Несколько наиболее успешных контрнаступлений украинских сил в прошлом году последовали после того, как Россия истощила свои силы в крупномасштабных сражениях на востоке Украины.
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https://www.youtube.com/watch?v=hB-v1iZwHVs