Генерал-полковник Сырский заявил о скором начале украинского контрнаступления

Украинские войска, находящиеся в обороне уже четыре месяца, очень скоро начнут контрнаступление, поскольку российские войска так и не взяли Бахмут и их масштабное наступление теряет темп.

Об этом заявил в четверг командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Высказывания Сырского стали убедительным свидетельством того, что Киев, выдержав натиск российских войск в течение жестокой зимы, близок к смене тактики.

Российские наемники ЧВК «Вагнер», пытающиеся захватить Бахмут в ходе самого длительного и кровопролитного сражения за все время войны, «теряют значительные силы и выдыхаются», заявил Сырский «Телеграме».

«… Скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», – сказал он, перечислив контрнаступления украинских войск в прошлом году, в ходе которых были отвоеваны значительные территории.

Киев уже давно заявлял, что планирует крупное контрнаступление в этом году с использованием новых западных вооружений. Несколько наиболее успешных контрнаступлений украинских сил в прошлом году последовали после того, как Россия истощила свои силы в крупномасштабных сражениях на востоке Украины.