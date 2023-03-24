Эффективное лечение зубов под микроскопом

Поход к стоматологу как правило планируется заранее. Мы стараемся выбрать не только удачное время, но и хорошую клинику. особенно важно при этом, чтобы после выполненной работы нас устраивал долго временный результат. Особенно это касается лечения каналов зуба. Отличная технология, когда пломбирование каналов под микроскопом проводится опытным врачем. Amel Dental Clinik это одно из лучших лечебных заведений Украины, где такая работа выполняется на высочайшем уровне.

Как происходит лечение каналов зуба

Лечение каналов зуба, также известное как эндодонтическое лечение, проводится с целью спасти зуб, который пострадал от кариеса, травмы, или других причин. Процесс включает в себя удаление инфицированной или поврежденной ткани из каналов зуба, и затем заполнение их специальным материалом, чтобы предотвратить повторное заражение.

Существует несколько шагов в процедуре эндодонтического лечения. Вот общий обзор процесса:

Анестезия — врач использует анестезирующее средство, чтобы уменьшить боль и дискомфорт пациента во время процедуры. Открытие доступа — врач делает небольшую дырку в зубе, чтобы получить доступ к каналам. Удаление мягких тканей — врач использует специальные инструменты для удаления инфицированной или поврежденной ткани из каналов. Очистка и расширение каналов — врач использует небольшие инструменты, чтобы очистить и расширить каналы зуба, чтобы подготовить их к заполнению. Заполнение каналов — врач заполняет каналы зуба специальным материалом, который предотвращает повторное заражение. Закрытие доступа — врач закрывает доступ к каналам зуба с помощью временного пломбировочного материала. Обработка зуба — врач обрабатывает зуб, чтобы убедиться, что он полностью защищен и заживает правильно.

Современные методы лечения каналов зуба включают в себя использование эндодонтических микроскопов, которые позволяют врачу видеть детали процедуры более четко, и использование ультразвуковых инструментов для более эффективной очистки каналов. Также врачи могут использовать специальные инструменты для измерения длины каналов, чтобы точно определить длину материала, который должен быть использован для заполнения каналов. В некоторых случаях, врачи могут использовать лазеры для уничтожения бактерий в каналах зуба.

Профилактика зубов и каналов зубов — как часто?

Рекомендуется проходить профилактику каналов зубов регулярно, как минимум раз в год, чтобы предотвратить развитие кариеса и других заболеваний зубов, которые могут привести к необходимости проведения эндодонтического лечения.

Профилактическое лечение каналов зубов может включать в себя:

Осмотр у стоматолога — стоматолог может провести осмотр зубов и каналов зубов, чтобы выявить любые проблемы до того, как они станут болезненными. Чистка зубов — стоматолог может произвести профессиональную чистку зубов, чтобы удалить зубной налет и камни, которые могут привести к развитию кариеса и других проблем. Применение фтора — стоматолог может нанести фтор на зубы, чтобы укрепить их эмаль и защитить от кариеса. Правильный уход за зубами — регулярная чистка зубов, использование зубной нити и ротовой воды, а также правильное питание могут помочь сохранить здоровье зубов и предотвратить развитие кариеса. Контроль и лечение заболеваний десен — заболевания десен могут привести к повреждению каналов зубов, поэтому важно контролировать и лечить их, чтобы предотвратить их развитие. Использование защитных налетов — врач может рекомендовать ношение налетов, чтобы защитить зубы от повреждений при контактных видах спорта или от скрипа зубов во время сна.

В целом, профилактика каналов зубов является важной частью поддержания здоровья зубов и предотвращения необходимости проведения эндодонтического лечения. Рекомендуется обсудить с вашим стоматологом индивидуальный график профилактики и определить наилучшие методы профилактики в зависимости от ваших индивидуальных потребностей.