Якщо Путін поїде в Європу, його мають затримати й видати суду в Гаазі – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що європейські держави-підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду.

Про це, як передає кореспондент «Європейської правди«, Блінкен сказав у середу на слуханнях комітету з питань бюджетних асигнувань Сенату США.

«Я вважаю, що кожен, хто є учасником (Міжнародного кримінального – ред.) суду й має певні зобов’язання, повинен виконувати свої зобов’язання», – відповів держсекретар на питання, чи повинні в Європі затримати Путіна, якби він туди вирішив поїхати.

Він водночас відповів ухильно на питання, чи чекала б та сама доля російського президента, якби той приїхав до США.

«Не можу говорити наперед, тому що, очевидно, треба розглядати закони, а ми, як ви знаєте, не є учасником МКС. Тому я б не хотів це обговорювати», – зазначив Блінкен, додавши, що Путін навряд чи планує приїхати у США найближчим часом.