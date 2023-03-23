Якщо Путін поїде в Європу, його мають затримати й видати суду в Гаазі – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що європейські держави-підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду.
Про це, як передає кореспондент «Європейської правди«, Блінкен сказав у середу на слуханнях комітету з питань бюджетних асигнувань Сенату США.
«Я вважаю, що кожен, хто є учасником (Міжнародного кримінального – ред.) суду й має певні зобов’язання, повинен виконувати свої зобов’язання», – відповів держсекретар на питання, чи повинні в Європі затримати Путіна, якби він туди вирішив поїхати.
Він водночас відповів ухильно на питання, чи чекала б та сама доля російського президента, якби той приїхав до США.
«Не можу говорити наперед, тому що, очевидно, треба розглядати закони, а ми, як ви знаєте, не є учасником МКС. Тому я б не хотів це обговорювати», – зазначив Блінкен, додавши, що Путін навряд чи планує приїхати у США найближчим часом.
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