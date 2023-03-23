Valve наконец анонсировала Counter-Strike 2.

После череды сливов и слухов Valve анонсировала Counter-Strike 2. Игра базируется на движке Source 2. Релиз запланирован на лето 2023 года. По словам представителей компании, CS претерпела глобальные изменения, особого внимания удостоились дымовые гранаты: теперь пули будут создавать в дыме бреши, а взрывная волна от другой гранаты рассеет завесу.

Некоторые карты полностью переработают, другие же просто усовершенствуют и добавят новых возможностей, третьи оставят без изменений — их портируют «как есть» (в первую очередь это касается некоторых классических карт).

Новый движок позволит эффективнее реализовать освещение, а все скины из CS:GO перекочуют в новую «контру».

До релиза финальной версии стартует Counter-Strike 2 Limited Test (точнее, она уже активна), однако попасть в бету смогут отобранные Valve геймеры. На отбор влияют такие факторы, как активность игроков, время игры на официальных серверах, отсутствие VAC-банов и некоторые другие. Геймеры, которые подходят под них, получат уведомление в главном меню CS:GO.