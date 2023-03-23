В Кремле «перевернули» слова Кирби о роли Китая в войне так, как им удобно

21 марта российские государственные СМИ неверно процитировали Джона Кирби, координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям. Несколько российских СМИ сообщили, что Кирби назвал любое мирное урегулирование для Украины «неприемлемым».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в программе «Москва, Кремль, Путин» на «Первом канале» российского телевидения, что заявление Кирби означало, что «сейчас, когда маски сброшены, [страны Запада] показывают свой звериный оскал». И добавил: «Кроме нас и КНР».

Песков сказал: «Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры. Они просто не разрешают Киеву даже думать [об этом]».

Этому вводящему в заблуждение высказываю Пескова посвящен исследовательский материал проекта «Полиграф», интернет-ресурса, созданного «Голосом Америки», с целью препятствовать распространению лжи и пропаганды в мировых СМИ и социальных сетях (Polygraph.info).

Кирби не говорил, что «мирное урегулирование неприемлемо». Он говорил о немедленном прекращении огня. Комментарии Кирби прозвучали на фоне трехдневного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и его встречи с Владимиром Путиным в Кремле.

В воскресенье, 19 марта, в интервью телеканалу Fox News Кирби пояснил, что Вашингтон не примет никаких призывов Си из Москвы о «прекращении огня», потому что это только послужит интересам России в продолжении войны, которую Кремль ведет против Украины:

Все направлено на то, чтобы дать г-ну Путину больше времени, чтобы переоснастить, натренировать и ротировать личный состав, а также попытаться спланировать новое наступление в то время, которое Путин выберет

«Китай не осудил вторжение Путина в Украину. Они по-прежнему покупают российскую нефть и энергоресурсы. И они, по крайней мере, дали молчаливое согласие, потому что они приняли заявление России о том, что это каким-то образом представляет собой экзистенциальную угрозу для России, и что в войне виноват Запад. Теперь то, что мы говорили раньше и скажем сегодня снова, что если на этой встрече прозвучит какой-то призыв к прекращению огня, ну, это просто будет неприемлемо, потому что все направлено на то, чтобы… это ратифицировать завоевание России до настоящего времени».

«Все направлено на то, чтобы дать г-ну Путину больше времени, чтобы переоснастить, натренировать и ротировать личный состав, а также попытаться спланировать новое наступление в то время, которое Путин выберет».

Кирби сказал, что Соединенные Штаты надеются, что «председатель Си позвонит и поговорит с [украинским] президентом [Владимиром] Зеленским, потому что мы полагаем, что Китаю необходимо получить украинскую точку зрения по этому вопросу».

Си не ответил на приглашение Зеленского посетить Украину и даже не поговорил с ним по телефону. Заявляя о «нейтралитете», Пекин оказывает России дипломатическую, материальную и риторическую поддержку с тех пор, как год назад Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину.

Мирный план Китая из 12 пунктов для Украины не требует, чтобы российские Вооруженные силы покинули Украину, или чтобы Россия отказалась от своих претензий на пять оккупированных ею областей Украины. План также не предусматривает никаких мер по восстановлению Украины.

Вместо этого план Китая призывает к немедленному прекращению огня и отмене любых санкций, наложенных на Россию без одобрения Совета Безопасности ООН, в котором Россия и Китай имеют право вето. Правительства США и Европы осудили план Китая, заявив, что он выгоден только Путину.

Кроме того, Китай предложил свой мирный план, одновременно рассматривая вопрос о предоставлении России летального вооружения для использования против Украины, сообщает CNN со ссылкой на отчет разведки США. Китай опроверг обвинения в том, что он планировал оказать военную помощь России.

В феврале советник по национальной безопасности США Джейк Салливан изложил американскую позицию по поводу того, как можно прекратить войну в Украине, заявив CNN:

«Эта война может закончиться завтра, если Россия перестанет атаковать Украину и выведет свои силы. Украина не нападала на Россию, НАТО не нападала на Россию, и Соединенные Штаты не нападали на Россию. Эта война — осознанный выбор Путина».