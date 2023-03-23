Україна подала до Фінляндії запит на винищувачі F/A-18

Україна подала запит до Фінляндії для обговорення можливості передачі винищувачів F/A-18 Hornet.

Про це пише фінська газета Helsingin Sanomat з посиланням на власні джерела.

Питання постачання бойових літаків надзвичайно важливе для України. Винищувачі, зокрема, необхідні для захисту від російських повітряних атак.

У виданні зазначають, що йдеться про тристоронні переговори між Фінляндією, Україною та США щодо цих бойових літаків.

Можлива передача у майбутньому цих бортів потребує схвалення США, оскільки виробляє F/A-18 Hornet американська оборонна компанія.

Зазначається, що прохання України про обговорення – це реакція на слова прем’єрки Фінляндії Санни Марін. Під час візиту до Києва в березні вона сказала, що Фінляндія спільно з іншими союзниками може розглянути надання Україні винищувачів F/A-18.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін та Президент України Володимир Зеленський. Березень 2023. Україна. Фото: Офіс президента України

Тоді вона наголосила, що поки усі розмови про винищувачі – на початковому етапі. І в цьому питанні буде потрібна широка співпраця між західними союзниками.

«Думаю, ми могли б обговорити винищувачі Hornet – чи можна було б запропонувати їх Україні, яка підготовка для цього потрібна», – зазначила Марін.

Винищувачі F/A-18 Hornet Повітряних сил Фінляндії. 2022 рік. Фото: “sukhavatii”

Винищувачі Hornet закінчують свій термін служби у Фінляндії, а їм на заміну прийдуть бойові літаки F-35 американського виробництва.

Зараз у Повітряних сил Фінляндії перебуває на озброєнні 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Для їхньої заміни Фінляндія замовила у Сполучених Штатів 64 новітні F-35.

Винищувачі F-35 та F/A-18 Hornet Фото: Міністерство оборони Фінляндії

Очікується, що перші винищувачі F-35 надійдуть на озброєння Повітряних сил Фінляндії у 2025 році у рамках підготовки особового складу у США. Загалом зміну парку Hornet на F-35 планують провести із 2028 по 2030 роки.

Нагадаємо, раніше начальник авіації Повітряних сил України Сергій Голубцов розповів виданню The Times, що американська оцінка українських пілотів у США показала, що вони у разі початку тренувань будуть готові керувати винищувачами F-16 менше ніж через шість місяців навчання.