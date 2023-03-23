У Орбана заявили, що не заарештують Путіна, якщо він приїде на територію Угорщини

Угорщина не заарештовуватиме Володимира Путіна, якщо той в’їде в країну. Будапешт уважає, що рішення про видачу ордера на арешт президента РФ сприятиме ескалації

Про це заявив голова апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергелі Гуяш, передає Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи заарештують Путіна, якщо він приїде до Угорщини, Гуяш сказав, що Римський статут не було вбудовано в угорську правову систему.

«Ми можемо послатись на угорський закон і на його підставі не можемо заарештувати президента Росії», — сказав Гуяш.

Він також сказав, що уряд Угорщини «не сформував позицію» щодо ордера на арешт Путіна.

«Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб’єктивна думка», — додав Гуяш.