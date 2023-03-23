У Гаазі підписали угоду про відкриття в Україні польового офісу прокурора МКС

У будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі відбулося підписання угоди про відкриття в Україні польового офісу прокурора МКС.

Про це повідомив у Twitter генпрокурор Андрій Костін.

«Ще один крок до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини. Підписав Угоду про відкриття Представництва Міжнародного кримінального суду в Україні з Секретарем МКС Пітером Льюїсом. Для мене честь розпочати цю нову главу нашої співпраці» — написав він.

«Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ» — додав Костін.

Він висловив сподівання, на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів РФ проти України.

Рішення про відкриття офісу було прийнято ще 3 березня, цитує Костіна Укрінформ.

«Це означає, що команда прокурора Каріма Хана зможе працювати в Україні в більш таких стабільних умовах. І це дозволить їм не тільки перебувати більший термін в Україні, але і мати відповідний офіс який буде захищений в усіх можливих вимірах» — сказав він.

Він також сказав, що Офіс буде відкрито в Києві.

Як повідомлялось, Офіс прокурора МКС з березня минулого року проводить своє незалежне розслідування російських воєнних злочинів, скоєних в Україні.