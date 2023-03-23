Тактика Путіна вбивати українців не змінилася після візиту Сі Цзіньпіна до Москви, — Білий дім

Повітряна атака РФ на Україну 22 березня свідчить, що візит лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви та заяви про мир не вплинули на бажання Кремля вбивати українців

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців та намагається фактично знищити українські міста, стерти Україну з карти світу як незалежну суверенну державу», — наголосив представник Білого дому.

Джон Кірбі підкреслив іронію факту, що напередодні повітряних атак по Україні лідери Китаю та РФ заявляли про необхідність зберігати суверенітет і дотримуватися Статуту ООН, а також шукати «мирні рішення» та припинити бойові дії.

«Тож, він (Путін — ред.) точно не змінив своєї тактики після цієї «високої» риторики про мир і припинення бойових дій», — зазначив представник Білого дому.