Тактика Путіна вбивати українців не змінилася після візиту Сі Цзіньпіна до Москви, — Білий дім Вступ України до НАТО підтримують рекордні 82% українців, за вступ до ЄС – 85% » РФ втратила в Україні понад 168 тис. військових Упродовж 22 березня ЗСУ ліквідували 660 окупантів, 20 ворожих безпілотників, 13 танків, 11 броньованих машин, 2 системи РСЗВ та засіб ППО Про це звітує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано

танків ‒ 3570 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 6898 (+11)

артилерійських систем – 2608 (+19)

РСЗВ – 511 (+2) од.

засоби ППО ‒ 273 (+1)

літаків – 305 (+0)

гелікоптерів – 290 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2203 (+20)

крилаті ракети ‒ 909 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5452 (+18)

спеціальна техніка ‒ 273 (+3) Дані уточнюються.