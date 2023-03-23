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РФ втратила в Україні понад 168 тис. військових

окупанти
Упродовж 22 березня ЗСУ ліквідували 660 окупантів, 20 ворожих безпілотників, 13 танків, 11 броньованих машин, 2 системи РСЗВ та засіб ППО

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3570 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 6898 (+11)
  • артилерійських систем – 2608 (+19)
  • РСЗВ – 511 (+2) од.
  • засоби ППО  ‒ 273 (+1)
  • літаків – 305 (+0)
  • гелікоптерів – 290 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2203 (+20)
  • крилаті ракети ‒ 909 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5452 (+18)
  • спеціальна техніка ‒ 273 (+3)

Дані уточнюються.

23 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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