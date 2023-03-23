РФ втратила в Україні понад 168 тис. військових

Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3570 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 6898 (+11)
- артилерійських систем – 2608 (+19)
- РСЗВ – 511 (+2) од.
- засоби ППО ‒ 273 (+1)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2203 (+20)
- крилаті ракети ‒ 909 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5452 (+18)
- спеціальна техніка ‒ 273 (+3)
Дані уточнюються.
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