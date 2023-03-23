Израильские студенты разработают и построят наноспутники для исследования космической погоды Подарунки для хлопця мандрівника » Принц Уильям неожиданно посетил британский контингент в Польше у границы с Украиной Принц Уильям побывал с неожиданным визитом на военной базе в Польше неподалеку от границы с Украиной, где встретился с расквартированными там британскими военными и их польскими коллегами. Принц рассказал журналистам, что хотел лично поблагодарить британских солдат за их повседневную работу. «Я хотел приехать сам, лично, чтобы сказать спасибо за то, что вы делаете изо дня в день», — сказал принц, обращаясь к военнослужащим. «Вы делаете здесь по-настоящему важную работу, защищая наши свободы, что крайне важно. Дома вас все абсолютно поддерживают», — добавил Уильям. АВТОР ФОТО,PA MEDIA Поездка принца Уильяма в город Жешув на юго-востоке Польши, где дислоцирован британский военный контингент, держалась в секрете до того момента, пока он не покинул военную базу и не вернулся в Варшаву. Жешув находится в часе езды от украинской границы, и базирующиеся там британские пилоты вместе с американскими и польскими коллегами обеспечивают защиту воздушного пространства Польши. АВТОР ФОТО,PA MEDIA АВТОР ФОТО,EPA В заявлении для прессы наследник британского престола также отдал должное «вдохновляющей гуманности народа Польши», который «открыл свои сердца, так же как и двери». Польша с начала российского вторжения в Украину приняла больше всех украинских беженцев. Власти страны считают, что сейчас там остается около 1,3 млн граждан Украины. Основные мероприятия с участием принца планируются в четверг — Уильям возложит венок к могиле неизвестного солдата в Варшаве и встретится с президентом Анджеем Дудой.