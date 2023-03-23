Парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО

22 березня парламент Швеції схвалив законодавство, необхідне для вступу країни до НАТО. За це проголосували 269 депутатів, проти – 37, іще 43 були відсутні

Про це пише SVT.

Рішення парламенту про відмову від позаблокового статусу дає шведському уряду «зелене світло» на вступ до НАТО після того, як усі країни-члени Альянсу ратифікують заявку Швеції.

Таким чином Риксдаг схвалив приєднання Швеції до Північноатлантичного договору та низку законодавчих змін, які набудуть чинності в день ухвалення рішення урядом. Серед іншого, пропонують, щоб у разі війни або загрози війни уряд мав можливість самостійно, без рішення парламенту, звертатися до НАТО по військову підтримку.

Уряд також матиме право просити НАТО про військову підтримку для запобігання порушенням цілісності шведської території як у воєнний, так і в мирний час.