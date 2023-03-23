Оскарження платежів казино – чи можливо це і як це зробити?

Багато хто з нас колись задумувався про оскарження стягнень казино. Це може статися через жаль або через те, що вас обдурили.

У цій статті ми розглянемо, чому ви можете оскаржити стягнення з казино, як би ви це зробили, які є законні причини для спроби — і які наслідки ви можете мати, якщо це зробите. Щоб не потрібно було повертати гроші — грайте лише на перевірених сайт. Як от Гокс бет — ліцензоване онлайн казино, з гарними бонусами та вигідними умовами.

Чи можете ви оскаржити збори казино

Так, ви можете оскаржити звинувачення в азартних іграх – як онлайн, так і звичайних – але навряд чи вам це вдасться. Навіть якщо вам це вдасться, варто знати про значні мінуси.

Подивімося на факти про повернення коштів онлайн-казино.

Онлайн-казино є постачальниками послуг. Ви даєте їм гроші в обмін на надання послуг. І ця послуга — це просто можливість грати в азартні ігри на їх вебсайті (або в їхньому приміщенні). Існує ймовірність виграти більше, ніж ви витрачаєте, але це не гарантовано.

Споживач може оскаржити будь-яку плату за товари чи послуги, яку він несе. У минулому споживачам доводилося подавати позов до суду за порушення умов договору, але сьогодні в більшості країн діють закони про права споживачів, які надають споживачам додаткові повноваження та можливості взаємодіяти з компаніями, якими вони не задоволені.

Найпоширенішим способом оскарження платежів онлайн-казино є повернення платежу.

Повернення платежу схоже на запит на відшкодування, але замість того, щоб просити компанію повернути ваші гроші, ви просите банк забрати їх назад від вашого імені.

Кожна країна має набір спеціальних правил, які стосуються того, як обробляються, приймаються та відхиляються відкликання платежів. Наскільки легко буде повернути платежі в казино, залежить від країни, в якій ви перебуваєте. В Україні споживачам дуже легко здійснювати повернення платежів за азартні ігри онлайн. В ЄС це трохи складніше, але все ж можливо.

Зазвичай банк дозволяє компанії оскаржити будь-який запит на відкликання платежу. Оскарження повернення платежу, як правило, передбачає додаткові витрати для бізнесу, включаючи банківські комісії та адміністративні витрати. Деяким компаніям легше та дешевше просто прийняти відкликання платежів за певну суму, а потім додати цього клієнта до чорного списку, щоб він не міг зробити це знову.

Нечесні запити на повернення коштів відомі як «дружнє шахрайство», але вибачте за неправильну назву, вони все одно є шахрайством. Існують потенційно значні наслідки, навіть якщо запит на повернення платежу буде прийнято, а в гіршому випадку споживач може опинитися перед кримінальним звинуваченням.

Як скасувати стягнення плати казино

Те, як ви можете скасувати стягнення плати казино, залежатиме від того, як ви взагалі стягнули плату. Якщо ви заплатили казино готівкою (або криптовалютою), єдиний спосіб оскаржити стягнення – звернутися до суду. Це буде дуже довго, дорого і важко.

Якщо ви скористалися банківською картою або електронним переказом, то ви можете запросити повернення платежу в своєму банку. Однак ви не можете просто запросити повернення платежу, тому що шкодуєте про втрату грошей. Вам потрібно показати, що товари чи послуги порушили ваші права споживача якимось нетривіальним чином або що ви взагалі не дозволяли оплату.

Казино не надають товарів. Вони надають послуги, що дозволяють вам грати в їхні азартні ігри. Це означає, що вам потрібно стверджувати, що:

Казино не надало обіцяну послугу — наприклад, ви внесли депозит, але вони не дозволили вам грати та залишили ваші гроші

Сервіс порушив ваші права споживача — наприклад, казино обіцяло чесні ігри з певним відсотком виплат, але насправді ігри були певним чином сфальсифіковані, що означало, що фактичний відсоток виграшу був набагато нижчим

Ви взагалі не замовляли послугу — наприклад, хтось скористався вашою карткою без вашого дозволу

Річ у тому, що банки дуже обережно ставляться до запитів на повернення платежів щодо казино, онлайн чи інших. Це пояснюється тим, що шахрайство з поверненням платежів і необґрунтовані запити на повернення платежів є надзвичайно поширеними. Деякі оцінки свідчать про те, що більшість запитів на повернення платежів не є справжніми. Іноді люди просто забувають про плату, яку зробили самі, і автоматично її оскаржують.

Казино також надзвичайно легко оскаржити претензію. Зрештою, їм потрібно лише показати, що ви отримали можливість грати в їхні азартні ігри. Законні казино матимуть сертифікат від сторонньої організації, що підтверджує, що їхні ігри чесні та відповідають рекламі.

У більшості казино є вимоги щодо посвідчення особи, тому набагато важче стверджувати, що стягнення було дозволено не вами. Тепер ви розумієте, чому казино змушують вас надсилати свій ідентифікатор під час реєстрації? Це щоб уникнути шахрайства.

Це означає, що м’яч буде на вашому полі. Ви повинні будете надати докази того, що казино порушило ваші права споживача. І, на жаль, той факт, що ви вважали несправедливим те, що втратили свої гроші, не зменшить це. Вам знадобляться вагомі докази, а їх дуже важко отримати.

Наприклад, ви можете бути впевнені, що ігри в онлайн-казино були сфальсифіковані, але довести звинувачення – інша справа. Ви просто не маєте доступу до тієї інформації, яка вам потрібна, щоб це підтвердити. І банк не отримає це за вас.

Слушний час для повернення коштів казино

Попри притаманні труднощі успішного повернення платежів онлайн-казино, це не означає, що законного повернення платежу казино не існує. Є певні причини, за якими ви, ймовірно, вдасться оскаржити стягнення з казино.

Стягується без відвідування жодного казино

Якщо ви помітили стягнення з вашого рахунку в казино, яке ви ніколи не відвідували (онлайн чи особисто), тоді вам обов’язково варто розглянути запит на повернення платежу. Казино повинно бути в змозі показати, що вони провели певну ретельність, щоб депозит був законним.

Звичайно, якщо це сталося з вами, то, швидше за все, вашу банківську або кредитну картку вкрали або клонували. Ви повинні скасувати його якомога швидше.

Надіслав гроші в шахрайське казино

Ще одна помилка, яку можуть зробити споживачі – це вносити гроші в шахрайське казино. Вони виглядають як законні організації, але насправді вони створені для того, щоб обдурити будь-кого, хто досить дурний, щоб скористатися їхнім сайтом.

Казино — це майже ліцензія на друк грошей, але чомусь цього не вистачає для цих шахраїв. Вони не дозволяють вам зняти кошти, їхні ігри сфальсифіковані, вони покладаються на незрозумілий дрібний шрифт, щоб конфіскувати ваші виграші, їхнє обслуговування клієнтів не існує, і вони дають усілякі маркетингові обіцянки, яких не виконують.

А найгірші з найгірших просто прикидаються законними сайтами та просто забирають ваші гроші, навіть не пропонуючи ігор натомість! Більшість цих шахрайських казино також розташовані в невідомих юрисдикціях — як правило, у країнах із дуже слабким регулюванням.

В Інтернеті є численні списки «чорних списків» шахрайських казино, яких слід уникати. Якщо вам не пощастило внести гроші на один із цих сайтів, ви навряд чи отримаєте їх назад іншим шляхом, окрім свого банку.

Ризики неправомірних повернень коштів казино

Зокрема, у США дуже легко досягти успіху за допомогою повернення коштів онлайн-казино. У багатьох штатах онлайн-казино заборонено навіть брати гроші громадян США! Поєднайте це з тим фактом, що ніхто не любить втрачати велику суму грошей, нічого не показуючи, і це рецепт багатьох «дружніх шахрайств».

Необґрунтовані запити на повернення коштів коштують законним казино великих грошей. Не лише щодо самих сум відкликаних платежів, але й пов’язаних із кожним із них зборів і адміністративних витрат. Навіть невдалий запит коштуватиме казино грошей.

Як результат, казино не сприймають доброзичливе шахрайство. Тут не обійтися: повернення коштів онлайн-казино має наслідки. І вони можуть бути важкими.

Якщо ви відкликаєте платіж від онлайн-казино, ви можете очікувати, що вас заблокують у цьому казино та внесуть у чорний список галузі. Ви можете виявити, що взагалі ніде не можете створити обліковий запис. Це якщо ви досягнете успіху.

Якщо ви не впораєтеся, ви все одно потрапите до чорного списку, і ваш банк цілком може закрити ваш рахунок. Ваш банк або казино можуть подати на вас до суду, щоб відшкодувати витрати.

І вас можуть навіть притягнути до кримінальної відповідальності. «Дружнє шахрайство» звучить досить нешкідливо, але не обманюйте себе. Шахрайство є серйозним злочином. Наявність цього в судимості може серйозно вплинути на ваше життя.

Краще сприймати свої втрати на підборідді. Прийміть відповідальність за наслідки власних дій, замість того, щоб шукати способи уникнути цього. Зрештою, звинувачення в азартних іграх в онлайн-казино завжди кращі за кримінальні!

Можна оскаржити витрати казино, але це не означає, що ви досягнете успіху. І це точно не означає, що це гарна ідея. Розглядайте це, лише якщо ви стали жертвою шахраїв. Інакше ви самі станете шахраєм.