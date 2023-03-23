Окупанти у Бахмуті видихаються, скоро ми цим скористаємося – Сирський

Російські окупанти втрачають значні сили у місті Бахмут на Донеччині, ворог видихається і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram

«Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці.

Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК «Вагнер». Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом».

Сирський зазначив, що українські воїни перебувають під безперервним вогнем артилерії та авіації противника, але при цьому демонструють «надлюдську стійкість, мужність та хоробрість».

Зокрема, командувач Сухопутних військ ЗСУ відзначив підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад, які зараз б’ються на сході країни.