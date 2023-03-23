Около Масьяфа (Сирия) был уничтожен секретный центр разработки высокоточных ракет

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, 22 марта передала СМИ снимки, на которых показаны последствия воздушного удара по цели около сирийского города Масьяф, осуществленного 12 марта.

Сирийские источники заявляли, что израильские ВВС из воздушного пространства Ливана 12 марта 2023 года атаковали цели к западу от Масьяфа, в районе Хайир-Аббас, около трассы Уади аль-Айюн. Целью атаки были секретные военные объекты в горном районе. Сообщалось, что речь идет о предприятии, где по иранским технологиям производились высокоточные ракеты класса «земля-земля».



Спутниковые снимки ImageSat подтверждают, что был атакован созданный в труднодоступном районе центр разработки и производства высокоточных ракет, который ранее не менее трех раз подвергался ракетным ударам, но позже вновь восстанавливался. Судя по этим снимкам, на этот раз данный объект уничтожен практически полностью. Причем атакованы были не только строения, но и подземные туннели, в которых могли складировать готовую продукцию.

Утром в воскресенье, 12 марта, сирийские государственные СМИ сообщили, что военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по целям в районе Масьяфа, в провинции Хама, на западе Сирии. Были слышны взрывы. Действовали сирийские ПВО.



