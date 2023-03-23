Матраци для ліжка різних розмірів: який вибрати для вашого ліжка

На сучасному ринку представлено широкий асортимент ортопедичних матраців. Вони відрізняються за внутрішнім наповненням, висотою, жорсткістю, розмірами та іншими параметрами. Підбір відповідних розмірів є дуже важливим етапом вибору. Адже від цього залежить, наскільки зручно ви будете відпочивати. В даній статті ми розповімо, як вибрати підходящі габарити матраса та які варіанти існують. А придбати якісні спальні аксесуари ви можете в інтернет-магазині Matroluxe. В каталозі сайту гарантовано знайдеться відповідна модель.

Які розміри ортопедичних матраців існують

Сьогодні виробники пропонують широкий асортимент моделей для дітей, підлітків та дорослих. Існують стандартні розміри, згідно з якими випускається продукція.

А саме:

односпальні (80/90х190/200 см) — оптимальний варіант для підлітків та дорослих невеликої статури;

полуторні (120/140х190/200 см) — підходять худорлявих пар або однієї людини, що прагне індивідуального комфорту;

двоспальні (150/200х190/200 см) — найпоширеніші розміри для двох людей.

Зокрема, найпопулярнішими серед сімейних пар вважаються матраци шириною 160 см. Вони забезпечують просторе спальне місце для користувачів будь-якої статури. На такій поверхні обидва партнери можуть прийняти зручну позу та розкинути руки. При цьому ліжка з такими габаритами не займають багато місця в кімнаті.

Також усі вироби відрізняються за висотою. Цей параметр також впливає на комфорт. Від нього залежить, наскільки зручно вам буде лягати та вставати з пістіл. Це особливо важливо для людей похилого віку та користувачів із захворюваннями суглобів. Оптимальною висотою матраца для дорослої людини вважається 18-22 см.

Як правильно вибрати розмір матраца

Вибір розміру ортопедичного матраца залежить від кількох факторів: росту, статури сплячої людини та розмірів ліжка.

Нижче наведено деякі рекомендації, які можуть допомогти вам вибрати правильні габарити:

Зріст. Якщо ви або ваш партнер маєте високий зріст, вам може знадобитися більш довгий матрац. Рекомендується вибирати виріб, довжина якого на 10-15 см більша за ріст найвищого зі сплячих людей. Скажімо, для користувачів ростом 185 см підходят аксесуари довжиною 200 см.

Статура. Для людей з широкими плечима або повних підходять моделі, ширина котрих на 10-20 см більша за ширину плечей або талії. Загалом цей показник є індивідуальним і залежить від особистих уподобань.

Розміри ліжка. Виберіть матрац на ліжко, який відповідає габаритам спального місця. Якщо ліжко двоспальне, потрібен двоспальний матрац. Але будьте уважні, адже існує декілька габаритних розмірів двоспальних ліжок.

Таким чином при виборі розмірів слід враховувати зріст, статуру людей та розміри ліжка, щоб забезпечити максимальний комфорт і підтримку під час сну.

Чому важливо приділити увагу висоті аксесуара

Висота виробів залежить від кількості та товщини наповнювачів, а також наявності пружинного блоку. В середньому висота пружинного блоку складає приблизно 14 см. Загальна висота пружинних моделей варіюється від 16 до 25 см, а безпружинних — складає до 21 см. Правильно обирати аксессуар за цим параметром вкрай важливо. Від цього залежить, наскільки зручно вам буде лягати на вставати з постелі.

Щоб визначити оптимальну висоту спального місця, необхідно виміряти відстань від підлоги до своїх колін. Далі від отриманого числа потрібно відняти висоту основи ліжка. Сучасні моделі мають основу висотою близько 30-40 см. Наступна дія, яку потрібно зробити, — виміряти відстань від ламелей до верхньої точки царг. І останнє — додати це число до початкового значення. Звучить складно, тому наведемо приклад: відстань від підлоги до ваших колін дорівнює 51 см, висота ліжка — 32 см, царги по внутрішній частині — 6 см. Таким чином, оптимальна висота матраца дорівнює: 51-32+6 = 25 см.

В інтернет-магазині Матролюкс представлені матраци для ліжок будь-яких розмірів. Також виробник пропонує індивідуальне виготовлення за вашими замірами. Доставка товарів здійснюється по всій Україні, включно з Києвом.