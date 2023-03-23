Какой фонарик выбрать для дома

В условиях регулярных отключений электричества фонарик становится незаменимым аксессуаром. Эти осветительные приборы упрощают передвижение по улице в темное время суток, а также позволяют работать в помещениях со слабым освещением.

На рынке представлены фонарики следующих типов:

ручные;

налобные;

фонарики-брелки;

фонарики-лампы.

Выбирая модель, рекомендуется учитывать тип прибора и его основные характеристики. В этой статье мы расскажем, какие бывают фонарики и как выбрать оптимальный вариант для бытовых нужд.

Ручные фонарики

Компактное удобное устройство для ежедневного использования. Варианты со сменным источником света предлагают большую функциональность и гибкость. Эта особенность дает возможность использовать разные светофильтры и насадки (диффузоры и световые лучи).

Также стоит обратить внимание на конфигурацию и расположение элементов управления (кнопки и переключатели). Рифленая прорезиненная рукоятка позволяет надежно удерживать прибор во влажной руке.

Если фонарик имеет плоскую хвостовую часть, его можно поставить в вертикальном положении. Рекомендуем выбирать модели с корпусом из металла или прочного пластика.

Налобные фонарики

Резиновая лента позволяет надежно закрепить источник света на голове пользователя. Направление светового луча регулируется движениями головы, что освобождает руки для выполнения других задач.

Благодаря компактности и легкому весу налобные фонарики — незаменимые приборы для выполнения технических работ при слабом освещении.

Фонарь-лампа

Приборы этого типа представляют собой источники света с рассеянным лучом. Наличие креплений дает возможность зафиксировать фонарик на потолке, в беседке или палатке. Выбирая фонарик-лампу, обращайте особое внимание на мощность излучателя и время автономной работы.

Фонарик-брелок

Прибор крепится на связке ключей или ремне рюкзака и упрощает открытие замков и выполнение других операций в темноте. Эти фонарики компактны и просты в эксплуатации.

Основные параметры выбора

Световая мощность фонариков определяется количеством люмен. Профессиональные модели имеют мощность свыше 200 люмен, а ручные бытовые варианты — от 20 до 100 люмен.

Питание осветительных приборов может обеспечиваться встроенным аккумулятором или вставными батарейками (АА или ААА). Если фонарик используется регулярно, рекомендуем выбирать модели со встроенным источником питания.

Существуют также комбинированные фонарики, способные работать от батареек и аккумулятора. Приборы аккумуляторного типа могут заряжаться от:

стандартных розеток (220 В);

динамо-машин;

автомобильных прикуривателей;

солнечной энергии;

через USB-разъем.

Чем больше вариантов зарядки, тем более универсальной является модель. Для дома подойдет стационарный вариант с возможностью подзарядки от солнечной энергии и наличием USB-порта.