«Избивали тех, кто за Украину» -17 вывезенных в россию детей вернули на родину

В сети опубликована видеозапись интервью с одним из вернувшихся в Украину 17 детей, которых российские войска вывезли на свою территорию в ходе оккупации.

Тех детей, которые признавались, что поддерживают защитников Украины, в российском детском лагере били «какой-то железной палкой», рассказывает подросток на видео, называя фамилию истязателя: Астахов, который «за безопасность отвечает, но из себя царя, типа, возомнил».

«Одну девочку ударили по спине, у нее синяк полоской был. Еды нормальной не было — мы сбегали, чтобы купить нормальной еды. Мы сидели в зале, кто-то [из детей] крикнул «Слава Украине!» Кто-то ответил: «Героям слава» — и их забрали. Не знаю, что с ними было», — рассказывает подросток на видео.

Вывезенным на территорию России детям рассказывали, что родители от них якобы отказались, продолжает тинейджер, и обещали отвезти в интернат в Псков, откуда их усыновят российские семьи.

На сайте государственного портала «Дети войны», где можно заявить о пропаже ребенка, разыскивается 16 226 детей. Рядом сообщается, что вернуть на родину пока удалось лишь 308.

В прошлую пятницу Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заявив, что они могут нести ответственность за разлучение детей с родителями и принудительный вывоз несовершеннолетних за рубеж.