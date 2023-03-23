ISW оцінив наслідки для окупантів перекидання в Україну танків часів СРСР

Росія може перекинути в Україну танки Т-54/55 з довгострокового зберігання, щоб компенсувати значні втрати бронетехніки.

Так, дослідницька група Conflict Intelligence Team повідомила 22 березня, що російські війська перевезли потяг із танками Т-54/55 із Приморського краю до західної Росії, а джерела в соціальних мережах припустили, що російські війська можуть перекинути їх в Україну.

Голландська група Oryx оцінює, що станом на 22 березня російські війська втратили щонайменше 57 танків Т-90, 448 танків Т-80, 1025 танків Т-72, 53 танки Т-64 і 73 танки Т-62 під час напружених боїв в Україні. Ці втрати наразі обмежують здатність російських військ вести ефективну механізовану маневрову війну і можуть розгортати танки Т-54/55 зі своїх складів, щоб посилити наступальні операції в Україні та підготуватися до очікуваного контрнаступу українських сил.

«Радянський Союз виготовив десятки тисяч танків Т-54/55 після Другої світової війни, і російські військові, можливо, звертаються до великих радянських запасів цих танків, щоб вирішити значну нестачу бронетехніки. Можливо, російські військові також вирішать поставити танки, оскільки запчастини для ремонту танків Т-54/55 доступні у великій кількості та значно дешевші. Однак танкам Т-54/55 не вистачає броньових можливостей сучаснішої бронетехніки, і вони спочатку мали меншу основну гармату, хоча російські військові, можливо, модернізували деякі машини», – кажуть аналітики.

Вони прогнозують, що російські військові зазнають більшої кількості втрат, поставивши ці старіші танки в Україну. «Розгортання неякісної техніки для поповнення спроможності російської армії вести механізовану маневрену війну може призвести до подальшої деградації російської живої сили в Україні», – вважають у ISW.