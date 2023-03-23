Генсек НАТО не виключив, що країни-члени надішлють Україні західні винищувачі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що союзники зважаться на надсилання Україні західних винищувачів.

Про це він сказав в інтерв’ю Guardian, повідомляє «Європейська правда».

Глава НАТО не виключив, що країни-члени підуть далі у постачанні зброї і надішлють Україні F-16 або інші західні літаки, після емоційного заклику президента Володимира Зеленського щодо «крил для свободи» в лютому.

«Ми повинні продовжувати розглядати потребу в більших можливостях», — сказав Столтенберг, підкресливши, що, незважаючи на початкову очевидну відмову президента США Джо Байдена надати винищувачі американського виробництва, «не було прийнято жодних рішень щодо F-16».

Цього місяця Польща і Словаччина погодилися надати 17 радянських винищувачів МіГ-29, але загальна кількість наявних літаків невелика.

У середу стало відомо, що у Франції вже протягом півтора місяця відбувається навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах Mirage 2000.

Останнім часом Франція поступово відмовляється від Mirage на користь Rafale, проте модифікація Mirage 2000-C вважається досить непоганим літаком, який після додаткового ремонту можна продати зацікавленим країнам.