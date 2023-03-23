Чехія припиняє видачу віз росіянам та білорусам з другим громадянством

Громадяни росії та білорусі, які одночасно є громадянами іншої країни, більше не зможуть отримати чеську візу та дозвіл на довготривале проживання в Чехії.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що 22 березня кабінет міністрів Чеської Республіки схвали проєкт закону, поданий МЗС.

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Чехія зупинила видачу віз: спочатку громадянам росії, а потім і білорусі. Також Чехія заборонила громадянам цих країн безвізовий транзит через свої аеропорти та прямий в’їзд на територію Чехії російських туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони.

Заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами та білорусами до посольств та консульств Чеської Республіки, не розглядаються. Зараз така заборона поширилася на росіян та білорусів із другим громадянством.

Виняток допускається для випадків гуманітарного характеру та деяких інших.