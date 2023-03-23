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Білий дім назвав ідіотом пілота РФ, якого нагородили за атаку на безпілотник США

Білий дім назвав ідіотом пілота РФ, якого Шойгу нагородив за атаку на безпілотник США

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі відреагував на нагородження в Росії пілота винищувача Су-27, який атакував американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити — «Укрінформ»

«Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі – був просто ідіотом».

Кірбі назвав таке нагородження безглуздям. Він нагадав, що в США у жодному разі не заохочують льотчиків врізатися в будь-які перешкоди.

«Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього», — підкреслив Кірбі.

23 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США

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