Білий дім назвав ідіотом пілота РФ, якого нагородили за атаку на безпілотник США

«Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі – був просто ідіотом».

Кірбі назвав таке нагородження безглуздям. Він нагадав, що в США у жодному разі не заохочують льотчиків врізатися в будь-які перешкоди.

«Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього», — підкреслив Кірбі.