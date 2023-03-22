За добу ЗСУ ліквідували 920 окупантів, 16 БПЛА, 5 танків

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3557 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 6887 (+8)
- артилерійських систем – 2589 (+3)
- РСЗВ – 509 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 272 (+2)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2183 (+16)
- крилатих ракет ‒ 909 (+2)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5434 (+6)
- спеціальної техніки ‒ 270 (+4)
Дані уточнюються.
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