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За добу ЗСУ ліквідували 920 окупантів, 16 БПЛА, 5 танків

знищена техніка окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 167 490 військових, 3557 танків, 2183 БПЛА й 909 крилатих ракет

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3557 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 6887 (+8)
  • артилерійських систем – 2589 (+3)
  • РСЗВ – 509 (+2) од.
  • засобів ППО ‒ 272 (+2)
  • літаків – 305 (+0)
  • гелікоптерів – 290 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2183 (+16)
  • крилатих ракет ‒ 909 (+2)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 5434 (+6)
  • спеціальної техніки ‒ 270 (+4)

Дані уточнюються.

22 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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