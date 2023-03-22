Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном

Заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран. В уряді РФ відреагували

Про це йдеться на урядовому сайті, де Голді відповідала на питання члена Палати лордів Великої Британії лорда Гілтона.

Зазначається, що ці боєприпаси підходять для танків Challenger 2 та мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

«Окрім надання Україні ескадри бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки», — сказала вона.