 
«  
  »

Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном

Заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран. В уряді РФ відреагували
Про це йдеться на урядовому сайті, де Голді відповідала на питання члена Палати лордів Великої Британії лорда Гілтона.

Зазначається, що ці боєприпаси підходять для танків Challenger 2 та мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

«Окрім надання Україні ескадри бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки», — сказала вона.

22 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  