В Ташкенте и других регионах Узбекистана вечером во вторник ощущалось сильное землетрясение

В Ташкенте и других регионах Узбекистана вечером во вторник ощущалось сильное землетрясение. Толчки носили горизонтальный характер и были довольно продолжительными. Эпицентр находился в Афганистане. Магнитуда в эпицентре составила 6,6.

В Ташкенте в 21:48 во вторник ощущалось сильное землетрясение. В 21:49 толчки повторились — они носили горизонтальный характер и были довольно продолжительными.

Корреспонденты «Газеты.uz» сообщают, что некоторые жители и посетители торговых центров выбежали на улицу.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр землетрясения находился в Афганистане. Его магнитуда составила 6,6, глубина — 220 км.

Расстояние от эпицентра до столицы Узбекистана составило 561 км в юго-восточном направлении. В Ташкенте землетрясение ощущалось с силой 5 баллов. Толчки такой силы не ощущались в Узбекистане уже много лет.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Сурхандарьинская область: 5−6 баллов, 342 км.

Ферганская область: 5 баллов, 447 км.

Сырдарьинская область: 5 баллов, 493 км.

Джизакская область: 5 баллов, 496 км.

Андижанская область: 5 баллов, 500 км.

Самаркандская область: 5 баллов, 504 км.

Наманганская область: 5 баллов, 514 км.

Кашкадарьинская область: 5 баллов, 532 км.

Навоийская область: 5 баллов, 639 км.

Бухарская область: 5 баллов, 684 км.

Хорезмская область: 4−5 баллов, 1060 км.

Республика Каракалпакстан: 4 балла, 1184 км.