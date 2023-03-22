Українські захисники знищили вночі 16 «Шахедів», з них 8 – над Києвом

Під час повітряної атаки ворога вночі 22 березня українські захисники знищили 16 з 21 запущеного росіянами безпілотника — зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook, Київська міська військова адміністрація у Telegram

«Цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА «Шахед-136″.

За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 було знищено нашими захисниками».

Водночас начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА типу «Shahed», усі їх знищили.