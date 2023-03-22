США в питанні оброни Бахмута підтримують Україну – Кірбі

Відповідаючи на запитання журналістки, чи не витрачає Київ занадто багато часу на боротьбу за Бахмут, Кірбі сказав, що українці все ще «хоробро воюють» у східному місті, і бої на цій території є «дуже жорстокими».

Пряма мова Кірбі: «Сьогодні 21 березня, а Бахмут все ще не захоплений росіянами. Тож українці надають пріоритет цій битві – і росіяни чітко визначили пріоритет цієї битви, а ми збираємося зосередитися на тому, щоб переконатися, що президент Володимир Зеленський має все необхідне, де б він не вирішив воювати».

Він уточнив, що мова йде про «розвіддані, підтримку, зброю і можливості». Кірбі підкреслив, що це те, на чому США будуть зосереджені і надалі.