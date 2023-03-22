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США в питанні оброни Бахмута підтримують Україну – Кірбі

США в питанні оброни Бахмута підтримують Україну – Кірбі

США у питання оборони міста Бахмут на Донеччині підтримують і повністю покладаються на вибір ЗСУ, і допомагатимуть Україні, незважаючи на те, які пріоритети у боротьбі ставить президент Володимир Зеленський —  представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує видання «CNN«

 Відповідаючи на запитання журналістки, чи не витрачає Київ занадто багато часу на боротьбу за Бахмут, Кірбі сказав, що українці все ще «хоробро воюють» у східному місті, і бої на цій території є «дуже жорстокими».

Пряма мова Кірбі: «Сьогодні 21 березня, а Бахмут все ще не захоплений росіянами. Тож українці надають пріоритет цій битві – і росіяни чітко визначили пріоритет цієї битви, а ми збираємося зосередитися на тому, щоб переконатися, що президент Володимир Зеленський має все необхідне, де б він не вирішив воювати».

Він уточнив, що мова йде про «розвіддані, підтримку, зброю і можливості». Кірбі підкреслив, що це те, на чому США будуть зосереджені і надалі.

22 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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