Розвідка Британії: Наступ РФ під Бахмутом, ймовірно, починає слабшати

Британська розвідка припускає, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для оборонців міста залишається складною.

Як повідомляє «Європейська правда«, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 22 березня.

Розвідка зазначає, що останніми днями українські сили почали локальну контратаку західніше Бахмута, щоби зменшити тиск противника на трасу H-32, яка є важливою для постачання.

«Бої тривають довкола центру міста, українські оборонці залишаються під загрозою через оточення з півночі та півдня. Втім, є реалістична можливість, що російський наступ на місто починає втрачати обмежений в часі імпульс, який досі мав – частково через те, що деякі російські підрозділи перекидають на інші ділянки фронту», – зазначають в огляді.