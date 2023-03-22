Росіяни обстрілюють дорогу, якою цивільні евакуюються з Авдіївки

Росіяни обстрілюють дорогу з Авдіївки, яку мирні жителі використовують для евакуації з прифронтового міста

Про це заявив у коментарі CNN керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За словами чиновника, ділянка дороги, яку використовує мирне населення для евакуації, перебуває під постійним вогневим ураженням ворога.

«Евакуація цивільного населення триває, але вихід з міста — це «дорога смерті», ділянка дороги контролюється російськими військами, які можуть негайно відкрити вогонь», — сказав Барабаш.

Попри це за останні три тижні з міста вдалося вивезти 180 людей. Проте в місті залишаються ще близько 2 тис. цивільних, серед них — шестеро дітей.

«Одну дитину евакуювали у вівторок, ще одну влада планує евакуювати в середу», — розповів Барабаш.