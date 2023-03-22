Росія може готувати ще один наступ на Україну найближчими тижнями — США

Про це повідомляє CNN.

Найближчі тижні будуть «критичними» у війні Росії проти України, каже представник Білого дому. В Америці припускають, що російський диктатор Володимир Путін «спробує розпочати ще один наступ і, можливо, за багатьма іншими напрямками».

«Ми маємо переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була до цього готова», — сказав Кірбі.

За словами чиновника, США хочуть, щоб українці могли захистити себе «від будь-якого поновленого російського наступу», а також мали можливість «проводити власні наступальні операції у будь-який час і в будь-якому місці, у розмірі та масштабі на свій вибір».

«Саме тут ми зараз виводимо батальйони з України і проводимо для них загальновійськові маневри. Ось чому вони нарощують підготовку з таких речей, як система ППО Patriot. Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями та місяцями», — зауважив Кірбі.

Він також додав, що американці покладаються на лідерство України у своєму пріоритеті оборони Бахмута і продовжуватимуть забезпечувати президента країни Володимира Зеленського «усім, що йому потрібно, де б він не вирішив боротися»: «Це означає розвідку. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми зосередимося».