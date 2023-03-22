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Google призупинив роботу китайського додатку інтернет-магазину Pinduoduo з міркувань безпеки

Компанія Google призупинила роботу застосунку китайського інтернет-магазину Pinduoduo у Google Play через наявність у ньому шкідливого програмного забезпечення
Про це інформує Reuters.

«Версії програми Off-Play, які, як було виявлено, містять зловмисне програмне забезпечення, були примусово застосовані через Google Play Protect», — сказав речник компанії Google.

Google Play Protect сканує пристрої з операційною системою Android на наявність потенційно шкідливих програм за допомогою сервісів Google Play і запобігає їх встановленню. Тож версію Play Pinduoduo було призупинено з міркувань безпеки.

«Сьогодні вранці Google Play повідомила нас, що додаток Pinduoduo тимчасово призупинено, оскільки поточна версія не відповідає політиці Google, але не надала більше деталей», — повідомив представник Pinduoduo.

Акції компанії PDD Holdings, якій належить Pinduoduo, у вівторок впали на 1,8% на передринкових торгах.

22 марта, 2023 | Category: Мир, Новости, США

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