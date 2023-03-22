Держдеп США: суди в Україні вразливі перед політичним тиском та корупцією, а довіра до них низька

Українські суди залишаються дуже вразливими щодо політичного тиску та корупції, а довіра до судової влади — низькою.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США про стан дотримання прав людини в різних країнах.

В Держдепі зазначили, що Конституція України передбачає незалежну судову систему, але на практиці вона часто не є такою.

У звіті йдеться, що серед суддів та прокурорів зберігається корупція. Деякі судді стверджували, що високопоставлені політики тиснули на них, аби вони вирішували справи на їхню користь, незалежно від суті. Крім того, деякі судді та прокурори брали хабарі в обмін на судові рішення.

В Держдепі зазначають, що розгляд судових справ уповільнюють повномасштабне вторгнення РФ, недостатнє фінансування та кадрове забезпечення. Також гарантіям справедливого суду перешкоджає нездатність судів виконувати рішення.

Напади на адвокатів, йдеться у звіті, часто пов’язані із захистом ними клієнтів у політично чутливих кримінальних справах. Таким чином підривається здатність адвокатів адекватно виконувати свої обов’язки та захищати права своїх клієнтів.

Судді, підсудні та захисники повідомляють про випадки залякування з боку членів насильницьких радикальних угруповань. Втім, за даними центру з захисту прав людини «Zmina», протягом року повномасштабного вторгнення таких випадків не зафіксовано. Це можна пояснити обмеженням протестів через воєнний стан та призов.

Інколи, зазначають у Держдепі, видається, що результати судових процесів були заздалегідь визначені посадовцями чи іншим втручанням. Групи моніторингу судів критикували процесуальні порушення під час розслідувань та судових процесів, зокрема неправомірне використання доказів із чуток і письмових свідчень свідків.

Правозахисники пояснюють ці ймовірні порушення можливою упередженістю суддів та політичним тиском з боку вищих посадових осіб юстиції та правоохоронних органів.