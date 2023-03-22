Cистеми Patriot розгорнуть в Україні раніше очікуваного

Системи протиракетної оборони Patriot передадуть Україні швидше, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чиновників Міноборони США.

За їх словами, група з 65 українських солдатів завершить своє навчання на цих системах у Форт-Сіллі (штат Оклахома) найближчими днями.

Після цього військовослужбовці вирушать до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot — американській і голландсько-німецькій, які будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями, повідомили журналістам у Форт-Сіллі представники оборонного відомства.

Американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українців проходять підготовку з 15 січня, змогли значно прискорити графік курсу завдяки базовим знанням українців про системи протиповітряної оборони, зазначили посадовці.

«За нашими оцінками, українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються», — сказав бригадний генерал Шейн Морган, командир Форт-Сілл.

«Завдяки їхнім глибоким знанням у сфері протиповітряної оборони і досвіду роботи в зоні бойових дій, їм було легше — хоча не зовсім легко — засвоїти концепції експлуатації і технічного обслуговування системи Patriot» – зазначив він.