Cистеми Patriot розгорнуть в Україні раніше очікуваного

Системи протиракетної оборони Patriot передадуть Україні швидше, ніж планувалося спочатку.
Про це повідомляє CNN з посиланням на чиновників Міноборони США.
За їх словами, група з 65 українських солдатів завершить своє навчання на цих системах у Форт-Сіллі (штат Оклахома) найближчими днями.
Після цього військовослужбовці вирушать до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot — американській і голландсько-німецькій, які будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями, повідомили журналістам у Форт-Сіллі представники оборонного відомства.
Американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українців проходять підготовку з 15 січня, змогли значно прискорити графік курсу завдяки базовим знанням українців про системи протиповітряної оборони, зазначили посадовці.
«За нашими оцінками, українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються», — сказав бригадний генерал Шейн Морган, командир Форт-Сілл.
«Завдяки їхнім глибоким знанням у сфері протиповітряної оборони і досвіду роботи в зоні бойових дій, їм було легше — хоча не зовсім легко — засвоїти концепції експлуатації і технічного обслуговування системи Patriot» – зазначив він.
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