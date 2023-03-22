Бразилия вслед за ЮАР предупредила об аресте Путина



Ордер на арест Владимира Путина, выданный на прошлой неделе Международным уголовным судом в Гааге, опускает железный занавес для президента России.

Вслед за Германией, предупредившей, что Путин будет арестован, если окажется на территории страны, о соблюдении решения МУС одна за другой заявляют страны БРИКС.

Бразилия «является страной — участницей Международного уголовного суда и следует его решениям», заявил в интервью Metropoles глава МИД Мауро Виейра. Поэтому визит Путина в Бразилию, если он состоится, как и любое его присутствие в стране, «несомненно, повлечет последствия» для российского президента, подчеркнул министр.

Он добавил, что вопрос с ордером на арест Путина «должен рассматриваться в контексте установленной практики», а Бразилия хотела бы «лучше узнать условия» документов МУС.

Ранее об аресте Путина в случае визита предупредили власти ЮАР, которая, как и еще более 120 стран мира, подписала Римский статут — основной договор для работы МУС. «Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства», — сказал пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья.

В Кремле пока не знают, как быть в связи с ордером из Гааги, который стал полной неожиданностью для российского руководства, сообщили «Медузе» источники, близкие к администрации президента.

«Даже СНГ перестает быть безопасным пространством [для Путина]», — сетует один из них: Римский статут ратифицировали Казахстан и Таджикистан, а сейчас этот процесс запущен в Армении.

Кремль уверен, что способен сделать так, что до задержания Путина дело не дойдет: президент просто не поедет в страны, где существует такой риск, говорят источники «Медузы». Но это сужает и без того небольшое пространство международных контрактов Путина и ломает повестку госпропаганды, которая намеревалась изображать президента как «борца с Западом», «защитника Африки от колониального угнетения» и «одного из лидеров многополярного мира».

Гаагский ордер для Путина может быть даже опаснее, чем санкции: он делает президента токсичным в глазах его собственного окружения, объясняет старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Баунов.

«В заряженной подозрительностью атмосфере на вершине российской власти будет прочитан как приглашение российской элите покинуть Путина, который буквально доведет не только до сумы, но уже и до тюрьмы», — объясняет Баунов.

Если количество ордеров будет расти, можно ожидать повторения ситуации с санкциями, хотя есть и важные отличия, считает он: раньше Путин, стоявший выше санкций, наблюдал, что будет с подпавшими под них людьми из его окружения. «Теперь окружение наблюдает, что будет с ним», — указывает Баунов.