ВОЗ призвала КНР опубликовать всю имеющуюся информацию о возникновении пандемии COVID-19

Советники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали Китай опубликовать всю информацию, связанную с происхождением пандемии COVID-19, после того, как новые данные были ненадолго размещены в международной базе данных, используемой для отслеживания патогенов.

Новые генетические данные вируса SARS-CoV-2, а также дополнительные геномные данные, основанные на образцах, взятых с рынка живых животных в Ухане, Китай, в 2020 году, были ненадолго загружены китайскими учеными в базу данных GISAID с открытым доступом в начале этого года, что позволило исследователям других стран ознакомиться с ними, говорится в субботнем заявлении Научно-консультативной группы ВОЗ по происхождению новых патогенов (SAGO).

Эти генетические данные вируса позволили предположить, что на рынке присутствовали енотовидные собаки, которые также могли быть инфицированы коронавирусом, что дало новый ключ к выяснению цепочки передачи инфекции.

Представитель GISAID заявил, что данные были «отозваны» и «в настоящее время обновляются новыми и дополнительными данными в рамках публикации, которая сейчас находится на рассмотрении».

Китайский Центр по контролю за заболеваниями планирует повторно представить данные в научном журнале Nature, говорится в заявлении.

Представители ВОЗ говорят, что такая информация представляет собой важное звено в расследовании происхождения COVID и должна была быть немедленно предоставлена.

«Эти данные не дают окончательного ответа на вопрос о том, как началась пандемия, но каждая часть данных важна для того, чтобы приблизить нас к этому ответу, – заявил в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – Эти данные могли – и должны были – быть предоставлены три года назад».

«Мы продолжаем призывать Китай к транспарентности в передаче данных, провести необходимые расследования и поделиться результатами», – сказал он.

ВОЗ и другие ученые также заявили, что не могут исключить возможность того, что вирус появился в лаборатории в Ухане, где изучаются опасные патогены. Китай отрицает любую подобную связь.

В публикации 2022 года отмечается, что небольшая часть из 923 образцов, собранных с прилавков и канализационных систем на рынке и вокруг него, дала положительный результат на вирус; в 457 исследованных образцах животных вирус обнаружен не был. Первоначально в публикации говорилось, что у енотовидных собак образцы не собирались.

Новый анализ предполагает, что «енотовидные собаки и другие животные могли присутствовать до того, как рынок был очищен в рамках мероприятий по охране здоровья населения», – говорится в заявлении SAGO.

ВОЗ поручила SAGO продолжить расследование происхождения пандемии, унесшей жизни почти 7 миллионов человек по всему миру.