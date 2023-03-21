ВОЗ призвала КНР опубликовать всю имеющуюся информацию о возникновении пандемии COVID-19

Новые данные о возможном присутствии енотовидных собак на рынке в Ухане были размещены в международной базе данных по отслеживанию патогенов, а затем исключены из нее
Советники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали Китай опубликовать всю информацию, связанную с происхождением пандемии COVID-19, после того, как новые данные были ненадолго размещены в международной базе данных, используемой для отслеживания патогенов.
Новые генетические данные вируса SARS-CoV-2, а также дополнительные геномные данные, основанные на образцах, взятых с рынка живых животных в Ухане, Китай, в 2020 году, были ненадолго загружены китайскими учеными в базу данных GISAID с открытым доступом в начале этого года, что позволило исследователям других стран ознакомиться с ними, говорится в субботнем заявлении Научно-консультативной группы ВОЗ по происхождению новых патогенов (SAGO).
Эти генетические данные вируса позволили предположить, что на рынке присутствовали енотовидные собаки, которые также могли быть инфицированы коронавирусом, что дало новый ключ к выяснению цепочки передачи инфекции.
Представитель GISAID заявил, что данные были «отозваны» и «в настоящее время обновляются новыми и дополнительными данными в рамках публикации, которая сейчас находится на рассмотрении».
Китайский Центр по контролю за заболеваниями планирует повторно представить данные в научном журнале Nature, говорится в заявлении.
Представители ВОЗ говорят, что такая информация представляет собой важное звено в расследовании происхождения COVID и должна была быть немедленно предоставлена.
«Эти данные не дают окончательного ответа на вопрос о том, как началась пандемия, но каждая часть данных важна для того, чтобы приблизить нас к этому ответу, – заявил в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – Эти данные могли – и должны были – быть предоставлены три года назад».
«Мы продолжаем призывать Китай к транспарентности в передаче данных, провести необходимые расследования и поделиться результатами», – сказал он.
ВОЗ и другие ученые также заявили, что не могут исключить возможность того, что вирус появился в лаборатории в Ухане, где изучаются опасные патогены. Китай отрицает любую подобную связь.
В публикации 2022 года отмечается, что небольшая часть из 923 образцов, собранных с прилавков и канализационных систем на рынке и вокруг него, дала положительный результат на вирус; в 457 исследованных образцах животных вирус обнаружен не был. Первоначально в публикации говорилось, что у енотовидных собак образцы не собирались.
Новый анализ предполагает, что «енотовидные собаки и другие животные могли присутствовать до того, как рынок был очищен в рамках мероприятий по охране здоровья населения», – говорится в заявлении SAGO.
ВОЗ поручила SAGO продолжить расследование происхождения пандемии, унесшей жизни почти 7 миллионов человек по всему миру.
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