Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети «Калибр НК», які везли залізницею, — розвідка

Про це інформують в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети «Калибр НК» під час їхнього транспортування залізницею», — пише пресслужба.

Повідомляється, що ці ракети, призначені для пусків з надводних кораблів чорноморського флоту РФ.

Дальність ураження — понад 2,5 тисячі кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських.

Псевдоглава тимчасово окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов заявив про роботу російської протиповітряної оборони.

«У районі Джанкоя відпрацювала ППО. За попередніми даними, уламки пошкодили домоволодіння та магазин», — сказав поплічник ворога і додав, що одна людина поранена.

33-річного чоловіка доправили до лікарні з осколковим пораненням.

«Був приліт безпілотників. Пошкоджено кілька об’єктів. Приватний будинок на вулиці Південній, руйнування є, але люди не постраждали. У центрі міста, поряд із сьомою школою — займання продуктового магазину. Там пошкодження електромереж, не більше», — повідомив «глава адміністрації». Джанкоя Ігор Івін.

На двох вулицях виявлено уламки БПЛА.

Раніше місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Джанкої пролунали вибухи. Тимчасово окуповане місто можливо атакували безпілотники.

Станом на 21:50 відомо про відсутність електроенергії в населеному пункті.

На карті DeepState видно, що в тимчасово окупованому місті є військовий аеродром російського війська.

Повідомляється, що атакували аеродром саме українські дрони. Росіяни відкрили по БПЛА вогонь, є збиті об’єкти.

У коментарях користувачі обговорюють вибухи в Джанкої.