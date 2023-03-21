У Росії мобілізують по 20 тисяч людей щомісяця – ГУР

На тлі повномасштабної війни в Україні Росія проводить приховану мобілізацію і підготовку до подальших мобілізаційних заходів, щомісяця мобілізують близько 20 тисяч осіб — представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, цитує Суспільне, сайт ГУР

«Цей процес триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тисяч осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи».

Водночас він додав, що прихована мобілізація в Росії і підготовка до подальших мобілізаційних заходів свідчать, що навіть проведеної мобілізації недостатньо, «армія не є ефективною, не є забезпеченою, належним чином навченою». Про це говорять величезні втрати росіян на полі бою.

За словами Юсова, моральний стан частково мобілізованих дуже низький, про що свідчать численні аудіоперехоплення з «панічними настроями» російських військових на передовій.

«Вони бачать роботу своїх же «загороджувальних загонів», бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде», – сказав представник ГУР.

Юсов переконаний, якби не загороджувальні загони, то більшість російських мобілізованих спробували втекти з поля бою.